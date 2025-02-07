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Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
Шведский форвард покинет Португалию по окончании сезона из-за своего впечатляющего выступления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Спортинг" решил снизить свои финансовые требования по нападающему Виктору Дьёкерешу, установив его цену на уровне 60 миллионов евро перед летним трансферным окном. Это решение усилило конкуренцию за форварда, а "Ман Юнайтед", "Барселона" и "Арсенал" стали главными претендентами на его подписание.
"Юнайтед" имеет преимущество благодаря связи игрока с Рубеном Аморимом, который сыграл ключевую роль в его взлёте в Португалии.
"Канониры" также не хотят оставаться в стороне и вступили в борьбу за трансфер по личной просьбе Микеля Артеты. Наставник "Арсенала" считает, что нападающий такого профиля необходим для борьбы за АПЛ и Лигу чемпионов.
"Каталонцы" рассматривают Дьёкереша как возможную замену Роберту Левандовскому, контракт которого приближается к завершению. Руководство "Барсы" стремится найти долгосрочное решение, чтобы сохранить атакующую мощь команды. Однако финансовые трудности клуба могут стать серьёзным препятствием в конкуренции с более стабильными в финансовом плане соперниками.
Добавим, что в этом сезоне 26-летний швед забил 34 гола и сделал 7 ассистов в 33 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.
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