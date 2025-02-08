Гости сравняли в конце встречи. Порту и Спортинг сыграли вничью в драматичном матче

7 февраля состоялся матч "Порту" - "Спортинг" в рамках 21-го тура Примейра-лиги.

Уже на 8-й минуте Инасиу из "Спортинга" попытался пробить, но его удар оказался неточным - мяч полетел далеко в сторону от правой стойки. А вот уже на 42-й минуте матча гости вышли вперед. Фреснеда получил пас в штрафной площадке и реализовал момент.

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После перерыва "Порту" имел возможность отыграться, но Силва выдал необычайный сейв. Однако на 90+4-й минуте хозяева сравняли счет - 1:1.

Примейра-лига. 21-й тур

"Порту" - "Спортинг" - 1:1

Гол: Фреснеда 42', Лоудер 90+4