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Безумное завершение поединка. Порту – Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча
Лиссабонцы пропустили на 90+4 минуте и получили две красные
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 21 тура чемпионата Португалии встречались претенденты на титул: “Порту” дома принимал “Спортинг”. Гости открыли счет на исходе первого тайма, после чего отдали мяч сопернику. Основное время завершилось с минимальным преимуществом "львов", однако на 90+4 минуте "драконы" сравняли счет. А через несколько минут арбитр во время подготовки подачи "Спортинга" с углового продемонстрировал шесть карточек игрокам обеих команд, две из которых были красными.
"Порту" – "Спортинг" 1:1
Голы: Данни Намасо 90+4 – Фреснеда 42
Удаления: Матеус Реис 90+7, Диоманде 90+8
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