  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Безумное завершение поединка. Порту – Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безумное завершение поединка. Порту – Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча

Португалия

Лиссабонцы пропустили на 90+4 минуте и получили две красные

Безумное завершение поединка. Порту – Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 21 тура чемпионата Португалии встречались претенденты на титул: “Порту” дома принимал “Спортинг”. Гости открыли счет на исходе первого тайма, после чего отдали мяч сопернику. Основное время завершилось с минимальным преимуществом "львов", однако на 90+4 минуте "драконы" сравняли счет. А через несколько минут арбитр во время подготовки подачи "Спортинга" с углового продемонстрировал шесть карточек игрокам обеих команд, две из которых были красными.

"Порту" – "Спортинг" 1:1

Голы: Данни Намасо 90+4 – Фреснеда 42

Удаления: Матеус Реис 90+7, Диоманде 90+8

По теме
yellow-arrow
Гости сравняли в конце встречи. Порту и Спортинг сыграли вничью в драматичном матче
yellow-arrow
Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
yellow-arrow
Новичок Манчестер Сити попрощался с Порту в соцсетях
Спортинг (Лиссабон) Порту
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости