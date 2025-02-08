Безумное завершение поединка. Порту – Спортинг 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 21 тура чемпионата Португалии встречались претенденты на титул: “Порту” дома принимал “Спортинг”. Гости открыли счет на исходе первого тайма, после чего отдали мяч сопернику. Основное время завершилось с минимальным преимуществом "львов", однако на 90+4 минуте "драконы" сравняли счет. А через несколько минут арбитр во время подготовки подачи "Спортинга" с углового продемонстрировал шесть карточек игрокам обеих команд, две из которых были красными.

"Порту" – "Спортинг" 1:1

Голы: Данни Намасо 90+4 – Фреснеда 42

Удаления: Матеус Реис 90+7, Диоманде 90+8