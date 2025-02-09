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Бенфика лишилась двух игроков до конца сезона за 3 минуты в матче Чемпионата Португалии

Португалия

Один из них – зимний трансфер

Бенфика лишилась двух игроков до конца сезона за 3 минуты в матче Чемпионата Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бенфика" лишилась двух игроков до конца сезона за 3 минуты в матче Чемпионата Португалии.

На 34-й минуте матча защитник Александр Ба получил травму и был заменён. Спустя три минуты после неудачного приземления на газон Ману Силва почувствовал сильную боль в колене и его также вынужденно заменили.

Португальский клуб объявил в воскресенье, что Ба и Ману Сильва получиил полные разрывы передней крестообразной связки левого колена в игре против "Морейренсе".

"Бенфика" не назвала сроки отсутствия, но оба игрока пропустят оставшуюся часть сезона, которая продлится максимум до 13 июля — дня финала клубного чемпионата мира.

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Александр Ба сыграл в 29-ти матчах "Бенфики" в этом сезоне, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевых передачи. Ману зимой присоединился к "Бенфике" и сыграл три матча, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, что "Бенфика" обыграла "Морейренси" со счётом 3:2.

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Источник:
Record
Опубликовал: Владислав Прийменко
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