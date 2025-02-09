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Арендованный у Динамо Жерсон Родригеш забил в дебютном матче чемпионата Португалии
Но его команде это не помогло
Getty Images / Global Images Ukraine
Люксембургский нападающий "Динамо", который выступает сейчас в аренде в АВШ, ударно начал свою карьеру в Португалии. Он отличился голом в первом же матче за свою команду.
Жерсон вышел на поле в матче 21 тура чемпионата Португалии против "Санта-Клары" при счете 0:2 в пользу соперника. В компенсированное ко второму тайма время – на 90+4 минуте – люксембуржец отквитал один гол своей команды.
В данный момент АВШ разместился на 15 месте чемпионата Португалии – сразу над зоной вылета.
Отметим, что Жерсон будет в аренде до конца сезона. В июне 2025 года у него завершится контракт с "Динамо".
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