Барселона и ПСЖ заинтересовались лучшим бомбардиром Спортинга

Форвард "Спортинга" Виктор Дьекереш оказался в центре внимания двух топ-клубов - "Барселоны" и "ПСЖ". Об этом сообщает издание El Nacional.

Парижский клуб готов предложить за игрока значительно большую сумму, чем "Барселона". Французы понимают, что конкуренция за шведского форварда будет высокой, и готовы выложить за него большие деньги.

"Спортинг" не планирует продавать Дьекереша дешевле, чем за 80-90 миллионов евро.

Виктор в текущем сезоне забил 34 гола и отдал 7 ассистов в 35 матчах.