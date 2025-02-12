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Барселона и ПСЖ заинтересовались лучшим бомбардиром Спортинга

Португалия

Дьекереш может сменить команду

Барселона и ПСЖ заинтересовались лучшим бомбардиром Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Спортинга" Виктор Дьекереш оказался в центре внимания двух топ-клубов - "Барселоны" и "ПСЖ". Об этом сообщает издание El Nacional.

Парижский клуб готов предложить за игрока значительно большую сумму, чем "Барселона". Французы понимают, что конкуренция за шведского форварда будет высокой, и готовы выложить за него большие деньги.

"Спортинг" не планирует продавать Дьекереша дешевле, чем за 80-90 миллионов евро.

Виктор в текущем сезоне забил 34 гола и отдал 7 ассистов в 35 матчах.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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