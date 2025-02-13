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Вингер Бенфики намекнул что получил серьёзное повреждение в матче Лиги Чемпионов
Неприятно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Бенфики" намекнул, что получил серьёзное повреждение в матче Лиги Чемпионов.
Правый вингер португальского клуба Анхель Ди Мария на 67-й минуте ушёл с поля в матче против "Монако". Аргентинец жаловался на мышечные боли.
Ди Мария в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что травма может оказаться серьёзнее, чем предполагалось.
"Рад победе. Поздравляю команду с этими первыми 90 минутами, в которые мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Осталось еще 90 минут, чтобы мы смогли достичь цели, которую так хотим.
То, что произошло со мной, — это еще одна неудача в моей жизни, еще одно препятствие в моей карьере. Мы должны смотреть вперед, быть сильными и верить, что все будет легче.
Легко, потому что у меня есть три прекрасные женщины с невероятной позитивной энергетикой, которые никогда не давали мне упасть. Поэтому мы должны отдать все и вернуться сильнее. Вперед, Бенфика!", — написал Ди Мария.
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В этом сезоне Ди Мария сыграл в 32-х матчах "Бенфики" во всех турнирах, в которых отметился 14-ю голами и 8-ю голевыми передачами.
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