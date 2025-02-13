Вингер "Бенфики" намекнул, что получил серьёзное повреждение в матче Лиги Чемпионов.

Правый вингер португальского клуба Анхель Ди Мария на 67-й минуте ушёл с поля в матче против "Монако". Аргентинец жаловался на мышечные боли.

Ди Мария в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что травма может оказаться серьёзнее, чем предполагалось.

"Рад победе. Поздравляю команду с этими первыми 90 минутами, в которые мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Осталось еще 90 минут, чтобы мы смогли достичь цели, которую так хотим.

То, что произошло со мной, — это еще одна неудача в моей жизни, еще одно препятствие в моей карьере. Мы должны смотреть вперед, быть сильными и верить, что все будет легче.

Легко, потому что у меня есть три прекрасные женщины с невероятной позитивной энергетикой, которые никогда не давали мне упасть. Поэтому мы должны отдать все и вернуться сильнее. Вперед, Бенфика!", — написал Ди Мария.