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Вингер Бенфики намекнул что получил серьёзное повреждение в матче Лиги Чемпионов

Португалия

Неприятно

Вингер Бенфики намекнул что получил серьёзное повреждение в матче Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Бенфики" намекнул, что получил серьёзное повреждение в матче Лиги Чемпионов.

Правый вингер португальского клуба Анхель Ди Мария на 67-й минуте ушёл с поля в матче против "Монако". Аргентинец жаловался на мышечные боли.

Ди Мария в социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором сообщил, что травма может оказаться серьёзнее, чем предполагалось.

"Рад победе. Поздравляю команду с этими первыми 90 минутами, в которые мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Осталось еще 90 минут, чтобы мы смогли достичь цели, которую так хотим.

То, что произошло со мной, — это еще одна неудача в моей жизни, еще одно препятствие в моей карьере. Мы должны смотреть вперед, быть сильными и верить, что все будет легче.

Легко, потому что у меня есть три прекрасные женщины с невероятной позитивной энергетикой, которые никогда не давали мне упасть. Поэтому мы должны отдать все и вернуться сильнее. Вперед, Бенфика!", — написал Ди Мария.

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В этом сезоне Ди Мария сыграл в 32-х матчах "Бенфики" во всех турнирах, в которых отметился 14-ю голами и 8-ю голевыми передачами.

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Анхель Ди Мария
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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