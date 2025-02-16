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Скорбит весь футбольный мир. Экс-президент португальского гранда скончался в возрасте 87 лет
Уходят Легенды
Фото - FC Porto
Экс-президент португальского гранда скончался в возрасте 87 лет.
"Порту" сообщил о смерти бывшего президента клуба Пинты да Косты.
Uma inspiração eterna. Um legado Imortal.— FC Porto (@FCPorto) February 15, 2025
Até sempre, Presidente dos Presidentes ???? pic.twitter.com/qZUTG7S5l0
Нынешний президент "Порту" Андре Виллаш-Боаш выразил соболезнования родным и близким
"Это момент глубокого потрясения и печального сожаления для всех болельщиков "Порту", а также для национального и международного футбола. Мы видим уход человека, который оставил свой след в ФК Порту, его членах и болельщиках, Портизмо, городе Порту, северном регионе и стране.
Президент президентов посвятил всю свою жизнь тому, чтобы вывести и возвысить имя Института на вершину мира.
Он посвятил себя клубу всем телом и душой и на этом пути сформировал мужчин и женщин, игроков и спортсменов, нацеленных на победу и основанных на защите высших принципов, с помощью которых он защищал наш символ и помогал формировать ценности "Порту"
ФК "Порту" будет вечно поддерживать его, всегда движимый любовью к клубу", - заявил Андре Виллаш-Боаш
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Португальский президент возглавлял клуб с апреля 1982 года до мая 2024 года. При нём "Порту" 23 раза выиграли национальный чемпионат, 16 раз становились обладателями Кубка Португалии, 22 раза выигрывали Суперкубок Португалии.
В европейских турнирах "Порту" дважды становились обладателями Лиги Чемпионов (Кубок Чемпионов), Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Лиги Европы.
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