Самые дорогие трансферы Бенфики. Какое место в этом списке может занять Анатолий Трубин уже летом 2025

Португальские футбольные клубы не имеют таких больших финансовых возможностей, как гранды английского, испанского, немецкого футбола. Чтобы удержаться на плаву и сверкать на еврокубковых турнирах, португальцы нашли отличный способ иметь достаточно высокий доход - трансферы молодых и талантливых игроков. Поиск талантливых футболистов в странах Южной Америки приносит дивиденды. Клуб берет юного спортсмена за небольшие деньги, воспитывает и продает за гораздо большую сумму, например, в "Манчестер Сити" или "Ливерпуль". Второй способ не менее успешный - продажа воспитанников клубной академии. За последние 15 лет "Бенфика" смогла не только спастись от банкротства, а и занять лидирующее место среди европейских клубов, у которых доходы от трансферов превышают расходы. За последние четыре года клуб получил чистой прибыли 282 млн евро. Кто же они, самые дорогие футболисты "Бенфики", сверкающие на европейской арене?

Жоау Феликс (127 миллионов евро)

Жоау прошел нелегкий путь, прежде чем стать одним из самых дорогих футболистов "Бенфики". Начинал заниматься футболом Феликс в академии "Порту". Дорога от дома к тренировочной базе занимала слишком много времени. Поэтому в семье приняли решение о переезде 12-летнего парня ближе к клубной базе. В 2014 году, казалось, такие усилия были напрасны, так как клуб попрощался с юным спортсменом, не увидев в нем потенциал футболиста. Транзитом через "Падроэнзе" 15-летний Жоау оказался в "Бенфике". В 18 лет португалец дебютировал за основную команду "орлов". После первого же сезона за "вторым Криштиану Роналду" (так назвали Феликса болельщики "Бенфики") началась настоящая охота. "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Атлетико" засыпали предложениями о покупке футболиста, который разорвал Ла Лигу (в 26 матчах забил 15 голов и отдал семь ассистов), оформил хет-трик в первом матче 1/4 финала Лиги Европы ("Бенфика" - "Айнтрахт", 4:2) и получил награду Golden Boy-2019. Летом 2019 года трансфер оформил "Атлетико Мадрид" за рекордные 127 млн евро. Нельзя сказать, что дальнейший карьерный путь Феликса такой же успешный, как и трансфер "Бенфики", но, возможно, у Феликса все-таки будет шанс найти свою команду и стать не "вторым Роналду" а "первым Феликсом".

Энцо Фернандес (121 миллионов евро)

Летом 2022 года представители "Бенфики" вернулись в Лиссабон из Аргентины в прекрасном настроении. Их понять можно было. Они завершили отличный трансфер молодого талантливого центрального полузащитника "Ривер Плейта" Энцо Фернандеса. "Бенфика" заплатила аргентинскому клубу всего 10 млн евро за подающего большие надежды футболиста. Через несколько дней не менее счастливый Энцо начал свое знакомство с Португалией и Европой. Как ни странно, адаптация Энцо прошла за считанные недели. Аргентинец стал не только любимчиком "Бенфики", а и болельщиков "орлов". В первом же матче в футболке "Бенфики" (квалификация Лиги чемпионов) Фернандес забил гол-красавец из-за пределов штрафной в ворота "Мидтьюлланна" (Дания). Его глаза сияли, а трибуны ревели от восторга. В одно мгновение "Бенфика" получила креативного режиссера спектакля под названием футбольный матч. Особенно фантастично Фернандес выступал в матчах Лиги чемпионов против "Ювентуса" и ПСЖ. Большинство топ-клубов Европы не могли пройти мимо такого игрока. Посыпались предложения, но впереди был еще ЧМ-2022.

В Катаре Энцо Фернандес стал героем сборной Аргентины и всего турнира. Его предголевой пас на Анхеля Ди Марию, после которого Месси забил Мексике, его гол-шедевр после передачи Месси да и его футбол в целом превзошли все ожидания. Энцо Фернандес заслуженно получил награду "Лучший молодой игрок чемпионата мира 2022".

Конечно, после такого полета "Бенфика" могла называть любую цену за футболиста и быть уверенной, что за Энцо заплатят. Правда, "орлы" рассчитывали на Энцо до окончания сезона, надеясь взять чемпионский титул Португалии. Но Фернандес решил иначе. Аргентинец уже видел себя игроком топ-клуба АПЛ. Поэтому никакие уговоры "Бенфики" и президента клуба не изменили его решения. Энцо даже пригрозил, что даже если трансфер не состоится, он все равно больше не выйдет на поле в футболке "Бенфики". Это стало последней каплей терпения. В феврале 2023 года клуб отпустил Фернандеса в "Челси" за 121 миллион евро. И даже без Энцо "орлы" взяли титул чемпиона Португалии.

В Англии Энцо Фернандес, так же как и Жоау Феликс, не выглядит таким же счастливым как в "Бенфике".

Дарвин Нуньес (75 миллионов евро)

Юный талантливый Нуньес, выступая за родной "Пеньяроль" (Уругвай), привлекал внимание многих скаутов европейских клубов. Но некоторые гранды сомневались в целесообразности покупки футболиста, который к 18-ти годам успел пережить две тяжелые травмы (полтора года не играл) и не имел большого опыта выступлений за взрослую команду. Поэтому с европейским футболом Нуньес знакомился в "Альмерии" (испанская Сегунда), которая рискнула, заплатив за уругвайца 13 млн евро. После весьма успешного сезона во втором дивизионе Испании Нуньеса купила "Бенфика" за 24 млн евро. Дебютный сезон в Португалии Дарвин провалил. Но надежды "Бенфики" на прогресс игрока оправдались в сезоне 2021/2022. В 28-ми матчах чемпионата Португалии Дарвин наколотил 26 голов и отдал четыре ассиста, а в Лиге чемпионов отметился шестью голами (десять матчей). Конечно, после дубля "Барселоне" и двух дублей "Ливерпулю" Дарвин стал одним из востребованных игроков на трансферном рынке. "Бенфика" включила все свое мастерство по продаже футболистов и, несомненно, выиграла - получила 75 млн евро от "Ливерпуля".

Рубен Диаш (68 миллионов евро)

В детстве португальский мальчишка мечтал играть на позиции нападающего и забивать красивые голы. Но в спортивной школе тренеры заметили, что у маленького Рубена гораздо лучше получается играть не в чужой штрафной, а в своей. Поэтому в возрасте 17-ти лет Рубен открыл дверь спортивной базы "Бенфики" футболистом, играющим на позиции защитника. Первые несколько лет Рубен выступал за дубль "орлов". Летом 2017 года португалец попал в заявку основной команды и уже через несколько месяцев стал одним из важнейших винтиков "Бенфики". Конечно, были и неприятные моменты. Небольшие травмы и воспаление аппендицита заставили Рубена посидеть на скамейке запасных. Но после возвращение на футбольное поле Рубен не терял место в основе. А после финального свистка сезона Рубен получил награду "Лучший новичок чемпионата Португалии". К 2020 году за Рубеном наблюдал ни один топ-клуб Европы. В трансферную гонку за талантливым защитником вмешался "Манчестер Сити" и Пеп Гвардиола. В итоге, своего воспитанника Рубена Диаша "Бенфика" продала "горожанам" за 68 млн евро.

Эдерсон (40 миллионов евро)

Впервые Эдерсон появился в "Бенфике" в 2010 году, став игроком юношеской команды "орлов". На тот момент голкиперу было всего 16 лет. До основы "Бенфики" Эдерсон не добрался. Через три года отправился искать футбольное счастье и игровую практику в менее громкие португальские клубы. В "Риу Аве" Эдерсону удалось закрепиться в основе и доказать, что страж ворот из него получается надежный. Через четыре года "Бенфика" выкупила голкипера у "Риу Аве" за 500 тыс евро. Вторая попытка закрепиться первым номером "орлов" увенчалась успехом. В 2017 году за бразильским голкипером пришел "Манчестер Сити". "Бенфика" продала Эдерсона за 40 млн евро.

Виктор Линделеф (35 миллионов евро)

В детстве Виктор мечтал быть похожим на Зинедина Зидана и Фабьена Бартеза. Возможно, такие желания и помогли Виктору преодолеть все трудности и стать профессиональным футболистом. До 18 лет Линделеф играл за футбольные команды Швеции второго и третьего дивизиона. Собственно там совсем юный игрок быстро превратился во взрослого хладнокровного, умеющего бороться (на футбольном поле за мяч) защитника. В 2012 году у Линделефа появилась прекрасная возможность переехать в Португалию. Игрока готова была купить "Бенфика". И купила. За 100 тысяч евро. К португальскому футболу адаптировался Виктор во второй команде. Через четыре года плотно занял место в первом составе "орлов" и начал привлекать к себе внимание скаутов топ-клубов АПЛ и Серии А. Список желающих видеть шведского защитника постоянно увеличивался - "Милан", "Ювентус", Манчестер Юнайтед", "Саутгемптон", "Интер". Через некоторое время присоединились "Рома" и "Челси". Летом 2017 года бюджет "Бенфики" пополнили 35 млн евро за Линделефа от "Манчестер Юнайтед".

Анхель Ди Мария (33 миллионов евро)

В 2007 году "Бенфика" нашла на просторах футбольной Аргентины 19-летнего вингера, который впечатлял своей техникой, видением поля, умением отдать острую передачу... Перечислять все лучшие качества аргентинца можно еще долго. "Бенфика" заплатила восемь миллионов евро и точно не проиграла. Через три года стояла очередь из претендентов на покупку аргентинского вингера. Сезон 2009/2010 принес Анхелю два важных момента. Во-первых, "Бенфика" выиграла чемпионат Португалии. Во-вторых, Анхель Ди Мария подписал контракт с "Реал Мадрид". "Орлы" получили за футболиста 33 млн евро.

Анатолий Трубин (возможный трансфер)

Познакомился с футбольным полем и мячом Анатолий в Мариуполе, играя в детской команде "Азовсталь-2". В 13 лет юный голкипер переехал в молодежную команду "Шахтера". В 18 лет Трубин провел свой первый матч за основную команду "горняков". Уверенная игра голкипера, умение играть ногами, достаточное количество сухих матчей - все говорило о том, что молодой Трубин в скором будущем сможет заменить Андрея Пятова. Перестановка произошла гораздо раньше, чем рассчитывал "Шахтер". Анатолий уверенно потеснил Пятова и занял место первого номера команды. В сезоне 2020/2021 Трубин провел 14 сухих матчей, да еще и стал героем Лиги Европы, отбив три одиннадцатиметровых в матче с "Ренном". Конечно, европейские гранды не против были получить талантливого, а главное надежного голкипера. С первым претендентом на Трубина - итальянским "Интером" "горняки" не смогли договориться. А с португальской "Бенфикой" сделка все-таки состоялась. "Шахтер" получил за Анатолия Трубина 10 млн евро.

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В "Бенфике" Анатолий быстро стал первым номером команды и не собирается уступать место. Конечно, на протяжении последнего года "орлы" уже получили достаточно много предложений о покупке голкипера. Летом 2024 года Трубин мог оказаться в итальянском "Интере", который не перестает надеяться на трансфер украинца. В январе 2025 года "Бенфика" рассматривала предложение от мюнхенской "Баварии", которой пора уже искать замену Мануэлю Нойеру. Не против приобрести Анатолия и английские клубы, которые недовольны действиями своих голкиперов - "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Трансферная стоимость Трубина сегодня 25 млн евро (Transfermarkt). Скорее всего, летом 2025 года Анатолий переедет в другую страну, а "Бенфика" в очередной раз заработает немаленькую сумму на трансфере теперь уже украинца. Конечно, не такую высокую, как за Жоау Феликса и Энцо Фернандеса. Но, возможно, сумма трансфера за Анатолия будет немного выше, чем за Анхеля Ди Марию и Виктора Линделефа. Особенно, если "орлы" и Анатолий Трубин смогут столкнуть "Спортинг" с первого места в Примейре и стать чемпионом Португалии.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine