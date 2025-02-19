Навсегда в сердцах и памяти. Болельщики Порту нарисовали портрет экс-президента клуба вблизи стадиона

Болельщики "Порту" нарисовали портрет экс-президента клуба вблизи стадиона "Драгау".

Фанатская организация colectivo95 опубликовала пост в социальной сети Instagram, в котором показала сделанный портрет экс-президента Пинту да Кошты, скончавшегося в прошлую субботу.

"Одной благодарности никогда не будет достаточно... Увидимся позже, президент!" — можно прочитать в сообщении фан-клуба в Instagram.

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Экс-президент португальского гранда скончался в возрасте 87 лет. Португальский президент возглавлял клуб с апреля 1982 года до мая 2024 года. При нём "Порту" 23 раза выиграли национальный чемпионат, 16 раз становились обладателями Кубка Португалии, 22 раза выигрывали Суперкубок Португалии.

Соболезнования выразили многие клубы и действующий президент "Порту" Андре Виллаш-Боаш.