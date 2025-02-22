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Бенфика одержала разгромную победу, а конкурент Трубина отыграл на 0

Португалия

Но это не уровень соперника, с которым проверяют игру вратаря

Бенфика одержала разгромную победу, а конкурент Трубина отыграл на 0

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 23-м туре португальской Примейры "орлы" уверенно обыграли дома "Боавишту" (3:0). В начале второго тайма гости остались в меньшинстве при счете 0:1, после чего "красные" дожали "пантер".

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22-летний кипер Самуэл Соареш вышел в старте вместо Анатолия Трубина. У вратаря было мало работы – ему понадобилось сделать всего 2 сейва, чтобы хозяева не пропустили. Отметим, что "Боавишта" – последняя в таблице чемпионата.

Соареш провел первую встречу в этом сезоне Примейры. Также на его счету 3 поединка в Кубке Португалии, в которых Самуэл пропустил один раз.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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