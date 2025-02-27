Бенфика вышла в ½ Кубка Португалии, конкурент Трубина снова не пропустил

"Красные" в четвертьфинале национального кубка одолели дома "Брагу" благодаря голу Эвангелоса Павлидиса (1:0). "Архиепископы" за весь матч не нанесли ни одного удара в створ.

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Самуэл Соареш снова вышел в стартовом составе на вратарскую позицию. Как и в поединке чемпионата против "Боавишты", португалец сыграл без пропущенных мячей. Но в упомянутой встрече он хотя бы совершил 2 сейва.

В Кубке Португалии 2024/25 кипер провел 4 матча и только в ⅛ финала ему пришлось достать мяч из своих ворот, когда столичный гранд пересекался с СК "Фаренсе" (3:1).