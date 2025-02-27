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Бенфика в ½ кубка страны встретится с командой, которая борется за выживание в 4-м дивизионе
Кубковая сказка небольшого клуба
Фото - Futebol Clube Tirsense
На стадии ½ лиссабонский клуб будет бороться за выход в финал в противостоянии с "Тирсенсе".
Команда из округа Порту только на прошлых выходных покинула зону вылета после домашней разгромной победы над "Певидем" в группе А четвертого дивизиона (3:0). Коллектив поднялся на девятую позицию, а понижение в классе ожидает тех, кто финиширует в промежутке с десятого по четырнадцатое место.
В последний раз клуб из Санту-Тирсу играл в элите в сезоне 1995/96. После этого "черно-белые" приняли участие также в последнем розыгрыше для себя во втором дивизионе. "Тирсенсе" играл в ¼ финала в кампании 1990/91, но тогда не смог пройти дальше. В текущем турнире коллектив выбил "Калдаш" (III), "Бриту" (IV), "Ребордозу" (IV) и "О Элваш" (IV).
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