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Защитник Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Трубина
Может вернуться в бывший клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" потратили 31 миллион фунтов на приобретение Виктора Линделефа из "Бенфики" летом 2017 года. Он провел 270 матчей за "МЮ", однако в последнее время был вынужден привыкнуть к роли запасного игрока.
И хотя он недавно вернулся после травмы, в матче против "Ипсвича" он сыграл лишь одну минуту, а затем вышел на замену еще на 67 минут во время поражения в Кубке Англии от "Фулхэма". Швед также не реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.
Поскольку его контракт заканчивается в конце сезона, Аморим сообщил 30-летнему игроку, что он может искать новую команду после завершения текущего сезона. По информации The Times, он является одним из главных кандидатов "Бенфики" для усиления защиты.
Добавим, что в этом сезоне Линделеф сыграл 11 матчей за "МЮ" во всех турнирах.
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