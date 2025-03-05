Защитник Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Трубина

"Красные дьяволы" потратили 31 миллион фунтов на приобретение Виктора Линделефа из "Бенфики" летом 2017 года. Он провел 270 матчей за "МЮ", однако в последнее время был вынужден привыкнуть к роли запасного игрока.

И хотя он недавно вернулся после травмы, в матче против "Ипсвича" он сыграл лишь одну минуту, а затем вышел на замену еще на 67 минут во время поражения в Кубке Англии от "Фулхэма". Швед также не реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.

Поскольку его контракт заканчивается в конце сезона, Аморим сообщил 30-летнему игроку, что он может искать новую команду после завершения текущего сезона. По информации The Times, он является одним из главных кандидатов "Бенфики" для усиления защиты.

Добавим, что в этом сезоне Линделеф сыграл 11 матчей за "МЮ" во всех турнирах.