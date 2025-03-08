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Бенфика объявила стартовый состав на матч с Насьоналем. Выйдет ли Трубин?
Орлы будут принимать соперника в столице
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 25-м туре португальской Примейры "красные" будут играть дома против гостей из Фуншала. Хозяева опубликовали список 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
В этом поединке ворота будет защищать Самуэл Соареш. Очевидно Анатолию Трубину предоставили отдых между матчами ⅛ финала Лиги чемпионов против "Барселоны".
???? O nosso ????????????????! #SLBCDN • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/z22ClZzJ4N— SL Benfica (@SLBenfica) March 8, 2025
Конкурент украинца во второй раз попал в старт в текущем чемпионате. В 23-м туре он также стоял на воротах в матче с "Боавиштой" (3:0). Еще 4 раза португалец появлялся в футболке "орлов" в национальном кубке 2024/25.
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