Бенфика объявила стартовый состав на матч с Насьоналем. Выйдет ли Трубин?

В 25-м туре португальской Примейры "красные" будут играть дома против гостей из Фуншала. Хозяева опубликовали список 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

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В этом поединке ворота будет защищать Самуэл Соареш. Очевидно Анатолию Трубину предоставили отдых между матчами ⅛ финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Конкурент украинца во второй раз попал в старт в текущем чемпионате. В 23-м туре он также стоял на воротах в матче с "Боавиштой" (3:0). Еще 4 раза португалец появлялся в футболке "орлов" в национальном кубке 2024/25.