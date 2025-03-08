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Конкурент Трубина отразил пенальти и провел пятый сухой поединок. В этом сезоне он сыграл всего 6 матчей

Португалия
Обновлено

Но нужно обращать внимание на уровень соперников

Конкурент Трубина отразил пенальти и провел пятый сухой поединок. В этом сезоне он сыграл всего 6 матчей

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 25-м туре португальской Примейры "Бенфика" разгромила в Лиссабоне "Насьональ" (3:0). Уже к 23-й минуте "орлы" вели в счете 2:0. В конце первого тайма гости могли вернуть интригу, но Дуду не реализовал пенальти.

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Самуэл Соареш парировал 11-метровый удар. На его счету 3 сейва в этом поединке. Кипер провел лишь шестую встречу в первой команде в текущем сезоне и пропустил лишь однажды – в ⅛ финала Кубка Португалии от "Фаренсе" (3:1).

Вратарь сыграл в Примейре 8 матчей, дебютировав в кампании 2022/23. Процент его сейвов по отношению к общему количеству ударов составляет 91%.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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