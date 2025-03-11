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Стала известна цена потенциального летнего трансфера Виктора Дьёкереша
Могло быть и больше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Спортинга" Виктор Дёкереш решил покинуть португальский клуб этим летом. Согласно сообщениям от Diario Sport, игрок уже обсудил определенные детали с клубом, чтобы обеспечить плавный и организованный процесс трансфера.
Согласно ранее достигнутому соглашению, его клаусула в 100 миллионов евро действовала лишь в зимнее трансферное окно. Однако было также решено, что, если он останется в клубе до конца сезона, его летняя трансферная цена значительно уменьшится. Как результат, заинтересованные клубы теперь могут приобрести его за минимум 65 миллионов евро и максимум 75 миллионов, что делает его привлекательным вариантом для нескольких элитных команд Европы.
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Важно, что Дьокереш имеет право выбирать свой следующий клуб, если предложение соответствует минимальной сумме. Его приоритетом, вероятно, является возвращение в Премьер-лигу, хотя он также открыт к предложениям от некоторых из крупнейших клубов Европы, включая "Барселону", "Реал Мадрид", "Баварию" и "Пари Сен-Жермен".
Добавим, что в этом сезоне на счету шведа 39 голов и 9 ассистов в 40 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.
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