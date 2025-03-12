Бенфике грозят строгие санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков

"Бенфика" может понести серьезное наказание от УЕФА из-за поведения своих фанатов во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Фанаты "Бенфики" зажгли около 20 файеров. Кроме того, они вступили в стычку с сотрудниками службы безопасности, один из которых получил травмы.

УЕФА будет ждать отчет делегата матча Метина Казанджиоглу, прежде чем решить, как действовать дальше, но есть вероятность, что "Бенфика" получит серьезный штраф, и в результате может даже пострадать от частичного закрытия стадиона.