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Бенфике грозят строгие санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков

Португалия

Фанаты орлов зажгли около 20 файеров

Бенфике грозят строгие санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" может понести серьезное наказание от УЕФА из-за поведения своих фанатов во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Фанаты "Бенфики" зажгли около 20 файеров. Кроме того, они вступили в стычку с сотрудниками службы безопасности, один из которых получил травмы.

УЕФА будет ждать отчет делегата матча Метина Казанджиоглу, прежде чем решить, как действовать дальше, но есть вероятность, что "Бенфика" получит серьезный штраф, и в результате может даже пострадать от частичного закрытия стадиона.

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