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Бенфике грозят строгие санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков
Фанаты орлов зажгли около 20 файеров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" может понести серьезное наказание от УЕФА из-за поведения своих фанатов во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".
Фанаты "Бенфики" зажгли около 20 файеров. Кроме того, они вступили в стычку с сотрудниками службы безопасности, один из которых получил травмы.
УЕФА будет ждать отчет делегата матча Метина Казанджиоглу, прежде чем решить, как действовать дальше, но есть вероятность, что "Бенфика" получит серьезный штраф, и в результате может даже пострадать от частичного закрытия стадиона.
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