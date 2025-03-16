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Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия
Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 26-м туре португальского первенства "Бенфика" посетит "Риу Аве". Хозяева в последних шести встречах Примейры победили только раз, но сделали это в матче с конкурентом "орлов" – "Брагой" (2:1). "Красные" в предыдущих пяти поединках национального чемпионата совсем не теряли очки. Коллектив из Вила-ду-Конди всего на 6 пунктов опережает зону переходного плей-офф для сохранения места в элите. Столичный клуб – на 6 баллов отстает от лидера.

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Чемпионат Португалии, 26 тур


16 марта, 20:00. Эштадиу ду Риу Аве (Вила-ду-Конди)


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Трансляция матча Риу Аве - Бенфика
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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