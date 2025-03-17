Португалия
Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Результативная игра с участием Трубина. Риу Аве - Бенфика - 2:3. Видео голов и обзор матча
Важные три очка для столичного клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" с трудом переиграла "Риу Аве" в 26-м туре чемпионата Португалии.
Четыре из пяти голов в поединке были забиты уже после перерыва. Решающим стал забитый мяч Керема Актюркоглу.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле всю встречу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Примейра. 26-й тур.
Вила-ду-Конди. "Эштадиу душ Аркуш".
"Риу Аве" – "Бенфика" – 2:3
Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80
Удаление: Клейтон, 90+4
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победы Ингульца и ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Экс-полузащитник Днепра пропал без вести под Покровском
- "Нападающий живет ради гола, но я сказал ему, что так не должно быть". Раньери отреагировал на гол Довбика
- Челси купит 17-летнего вингера Спортинга за 51 миллион евро
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн