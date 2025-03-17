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Результативная игра с участием Трубина. Риу Аве - Бенфика - 2:3. Видео голов и обзор матча

Португалия

Важные три очка для столичного клуба

Результативная игра с участием Трубина. Риу Аве - Бенфика - 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" с трудом переиграла "Риу Аве" в 26-м туре чемпионата Португалии.

Четыре из пяти голов в поединке были забиты уже после перерыва. Решающим стал забитый мяч Керема Актюркоглу.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин провел на поле всю встречу.

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Примейра. 26-й тур.

Вила-ду-Конди. "Эштадиу душ Аркуш".

"Риу Аве" – "Бенфика" – 2:3

Голы: Агилера, 64, Клейтон, 75 – Кекчю, 30, Павлидис, 53, Актюркоглу, 80

Удаление: Клейтон, 90+4

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