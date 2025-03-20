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Бенфика может выкупить полузащитника ПСЖ

Португалия

Игрок для них не новый

Бенфика может выкупить полузащитника ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Успешные выступления Рандаля Коло-Муани и Марко Асенсио в арендах дают надежду на их выгодную продажу летом. То же самое "ПСЖ" надеется сделать с Ренату Санчешем.

27-летний хавбек возродил карьеру в "Лилле", после чего Кристоф Галтье, возглавивший "ПСЖ", пригласил его в столицу за 15 миллионов евро. Но в Париже Санчеш так и не смог проявить себя. Из-за постоянных травм он сыграл лишь 27 матчей, а затем отправился в аренду сначала в "Рому", а затем в "Бенфику".

В этом сезоне Санчеш лишь дважды выходил в стартовом составе "Бенфики", а травмы в целом отстранили его от игры на 126 дней. Это могло означать еще одно возвращение в "ПСЖ", но, по данным Record, "Бенфика" хочет подписать его на постоянной основе.

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Издание объясняет, что Санчеш имеет тесные связи с президентом клуба Руи Коштой. После возвращения на поле в начале марта он провел четыре матча и его игра произвела хорошее впечатление. Кошта считает, что Санчеш может стать ключевым игроком в завершении сезона и важным элементом команды в следующем. По информации Record, в нынешнем договоре аренды "Бенфика" имеет опцию выкупа за 10 миллионов евро. Кошта уже намекал, что готов выплатить эту сумму "ПСЖ".

Добавим, что в этом сезоне Санчеш сыграл 15 матчей за "Бенфику" во всех турнирах.

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Источник:
Record
Опубликовал: Алексей Полищук
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