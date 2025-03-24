Роналду установил уникальный рекорд за сборную Португалии

Криштиану Роналду установил невероятный рекорд, забив гол в матче с Данией и помог сборной Португалии выйти в полуфинал Лиги наций 2024/25.

Этот гол стал историческим, ведь Криштиану стал первым футболистом в истории, который отмечался за свою национальную сборную в течение 22 лет подряд.

Напомним, что первый мяч за национальную команду Роналду забил еще в 2004 году в ворота сборной Греции.

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