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Роналду установил уникальный рекорд за сборную Португалии
Криштиану 22 года подряд забивает за сборную
Getty Images / Global Images Ukraine
Криштиану Роналду установил невероятный рекорд, забив гол в матче с Данией и помог сборной Португалии выйти в полуфинал Лиги наций 2024/25.
Этот гол стал историческим, ведь Криштиану стал первым футболистом в истории, который отмечался за свою национальную сборную в течение 22 лет подряд.
Напомним, что первый мяч за национальную команду Роналду забил еще в 2004 году в ворота сборной Греции.
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Источник:iffhs
Опубликовал: Екатерина Власова
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