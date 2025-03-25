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19-летний португальский футболист погиб в результате ДТП
Автомобиль, которым управлял футболист, съехал с дороги и несколько раз перевернулся
ФК "Олівейренсе"
19-летний футболист клуба "Оливейренсе" Иван Мартинс погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
Автомобиль, которым управлял игрок, съехал с дороги и несколько раз перевернулся. На место происшествия прибыли медики, но спасти жизнь молодого спортсмена не удалось.
Иван Мартинс был воспитанником швейцарского "Базеля", а к "Оливейренсе" присоединился в июле 2024 года.
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Источник:udoliveirense_sad
Опубликовал: Екатерина Власова
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