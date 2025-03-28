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Жил Висенте - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия

Жил Висенте - Бенфика: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28 марта 2025 ⋊ Примейра на UA-Футбол

Жил Висенте - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" отправляется в гости к "Жил Висенте", чтобы сыграть перенесенный поединок 24-го тура. В последнее время ходит много слухов относительно возможной потери Анатолия Трубина в старте "орлов", так что появится ли украинец в основной 11-ке - это тоже одна из интриг предстоящей встречи.

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Чемпионат Португалии, 24-й тур

28 марта 2025. Барселуш. "Сидаде де Барселуш".

"Жил Висенте" 22:15 "Бенфика"

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Бенфика (Лиссабон) Жил Висенте (Барселуш) Анатолий Трубин смотреть футбол онлайн
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