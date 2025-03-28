Жил Висенте - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

"Бенфика" отправляется в гости к "Жил Висенте", чтобы сыграть перенесенный поединок 24-го тура. В последнее время ходит много слухов относительно возможной потери Анатолия Трубина в старте "орлов", так что появится ли украинец в основной 11-ке - это тоже одна из интриг предстоящей встречи.

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Чемпионат Португалии, 24-й тур

28 марта 2025. Барселуш. "Сидаде де Барселуш".

"Жил Висенте" 22:15 "Бенфика"