Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика обыграла Жил Висенте: оценки Трубина за матч
Бенфика выигрывает со счетом 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine
28 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" Анатолия Трубина сыграла против "Жил Висенте".
В первом тайме на 22-й минуте "орлы" открыли счет. Аурснес оказался один на один с голкипером и вколотил мяч в нижний левый угол ворот.
После перерыва "Бенфика" удвоила свое преимущество. Автором забитого мяча является Белотти. А на дополнительных минутах Ди Мария окончательно закрепляет победу за "орлами" - финальный счет 0:3.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После завершения игры статистические порталы оценили игру Трубина в 7.1 (sofascore) и 6.7 (whoscored).
За все игровое время Трубин сделал 2 сейва, отдал 85% точных передач и в целом сделал 33 касания мяча.
Популярное сейчас
- Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ. ФОТО
- The Telegraph: Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках
- Разрушить гегемонию грандов. Почему УПЛ только выиграет от чемпионства Александрии
- 19-летний португальский футболист погиб в результате ДТП
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы