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Бенфика обыграла Жил Висенте: оценки Трубина за матч

Португалия

Бенфика выигрывает со счетом 0:2

Бенфика обыграла Жил Висенте: оценки Трубина за матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

28 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" Анатолия Трубина сыграла против "Жил Висенте".

В первом тайме на 22-й минуте "орлы" открыли счет. Аурснес оказался один на один с голкипером и вколотил мяч в нижний левый угол ворот.

После перерыва "Бенфика" удвоила свое преимущество. Автором забитого мяча является Белотти. А на дополнительных минутах Ди Мария окончательно закрепляет победу за "орлами" - финальный счет 0:3.

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После завершения игры статистические порталы оценили игру Трубина в 7.1 (sofascore) и 6.7 (whoscored).

За все игровое время Трубин сделал 2 сейва, отдал 85% точных передач и в целом сделал 33 касания мяча.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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