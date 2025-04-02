Бенфика - Фаренсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Встреча вторых команд сверху и снизу турнирной таблицы. Сможет ли "Бенфика" Анатолия Трубина обыграть одного из аутсайдеров Примейры в виде "Фаренсе", и вновь сравняться по очкам с лидирующим "Спортингом"?

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Чемпионат Португалии, 27-й тур

2 апреля 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" 22:15 "Фаренсе"