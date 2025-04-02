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Бенфика - Фаренсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Португалия

Бенфика - Фаренсе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 2 апреля 2025 ⋊ Примейра на UA-Футбол

Бенфика - Фаренсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча вторых команд сверху и снизу турнирной таблицы. Сможет ли "Бенфика" Анатолия Трубина обыграть одного из аутсайдеров Примейры в виде "Фаренсе", и вновь сравняться по очкам с лидирующим "Спортингом"?

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Чемпионат Португалии, 27-й тур

2 апреля 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" 22:15 "Фаренсе"

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