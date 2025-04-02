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Спортинг готов продать свою главную звезду по сниженной цене

Португалия

Интерес от английского клуба

Спортинг готов продать свою главную звезду по сниженной цене

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый нападающий – это приоритет для "Арсенала", поскольку они хотят обеспечить конкуренцию для Кая Хавертца и Габриэля Жезуса, и их поиски уже активно продолжаются. Они рассматривают нападающего "Ньюкасла" Александера Исака как свою главную цель, но шансы на его трансфер тают, поскольку для этого перехода потребуется около 150 миллионов фунтов.

Поэтому "Арсенал" ищет альтернативы и сделал шаги относительно форварда "Спортинга" Виктора Дьекереша. "Канониры" провели переговоры с агентами нападающего, которые ждут предложения.

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Издание TEAMtalk сообщает, что португальский клуб готов отпустить шведа по сниженной цене – 50 миллионов фунтов – после того, как он согласился остаться в клубе в январе, несмотря на многочисленные запросы от потенциальных покупателей.

Добавим, что в этом сезоне Виктор Дьекереш забил 42 гола и отдал 11 ассистов в 42 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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