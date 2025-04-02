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Бенфика сыграет против 17-го места турнирной таблицы Чемпионата Португалии. Вышел ли Трубин в старте?

Португалия

Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени

Бенфика сыграет против 17-го места турнирной таблицы Чемпионата Португалии. Вышел ли Трубин в старте?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" принимает "Фаренсе" в Чемпионате Португалии.

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

Это 25-й матч украинца, сыгранный за "Бенфику" в Чемпионате Португалии. На его счету 20 пропущенных голов и 11 матчей, сыгранных "всухую".

До поединка "Бенфика" занимает второе место, отставая от "Спортинга" на 3 балла, но с игрой в запасе. "Фаренсе" - 17-е с 17-ю набранными баллами. От зоны спасения отделяет 7 очков.

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Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Владислав Прийменко
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