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Бенфика сыграет против 17-го места турнирной таблицы Чемпионата Португалии. Вышел ли Трубин в старте?
Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" принимает "Фаренсе" в Чемпионате Португалии.
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#SLBSCF • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/yVkl0Lw4vc— SL Benfica (@SLBenfica) April 2, 2025
Это 25-й матч украинца, сыгранный за "Бенфику" в Чемпионате Португалии. На его счету 20 пропущенных голов и 11 матчей, сыгранных "всухую".
До поединка "Бенфика" занимает второе место, отставая от "Спортинга" на 3 балла, но с игрой в запасе. "Фаренсе" - 17-е с 17-ю набранными баллами. От зоны спасения отделяет 7 очков.
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Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени.
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