Анатолий Трубин провёл матч против 17-го места Чемпионата Португалии. Оценки украинца

Анатолий Трубин провёл матч против "Фаренсе", занимающее 17-го место в Чемпионате Португалии.

На счету голкипера 4 сейва: одно отбитие кулаком, 3 сейва в рамке ворот. Вратарь совершил 37 касаний, сделал 71% точных пасов, выиграл одну дуэль на поле и одну в воздухе.

Также на голкипере один раз сфолили соперники.

Оценка по WhoScored – 7,3 балла.

SofaScore оценил выступление украинского вратаря в 7,6 баллов.

К слову, "Бенфика" обыграла "Фаренсе" со счётом 3:2.