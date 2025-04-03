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Анатолий Трубин провёл матч против 17-го места Чемпионата Португалии. Оценки украинца
Украинец заслужил хорошие оценки
Getty Images/Global Images Ukraine
Анатолий Трубин провёл матч против "Фаренсе", занимающее 17-го место в Чемпионате Португалии.
На счету голкипера 4 сейва: одно отбитие кулаком, 3 сейва в рамке ворот. Вратарь совершил 37 касаний, сделал 71% точных пасов, выиграл одну дуэль на поле и одну в воздухе.
Также на голкипере один раз сфолили соперники.
Оценка по WhoScored – 7,3 балла.
SofaScore оценил выступление украинского вратаря в 7,6 баллов.
К слову, "Бенфика" обыграла "Фаренсе" со счётом 3:2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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