Португалия
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Два пропущенных Трубина от аутсайдера. Бенфика - Фаренсе 3:2. Видео голов и обзор матча
Поединок выдался сложнее, чем ожидалось
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" обыграла "Фаренсе" в 27-м туре португальской Примейры.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и пропустил два гола, но его команда забила на один мяч больше.
Дублем за "Бенфику" отличился Керем Актюркоглу.
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Чемпионат Португалии. 27-й тур.
Лиссабон. "Эштадиу да Луж".
"Бенфика" – "Фаренсе" – 3:2
Голы: Актюркоглу, 7, 54, Павлидис, 23 – Рибейру, 43, Рони Лопеш, 63
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