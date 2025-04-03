Два пропущенных Трубина от аутсайдера. Бенфика - Фаренсе 3:2. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" обыграла "Фаренсе" в 27-м туре португальской Примейры.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и пропустил два гола, но его команда забила на один мяч больше.

Дублем за "Бенфику" отличился Керем Актюркоглу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Португалии. 27-й тур.

Лиссабон. "Эштадиу да Луж".

"Бенфика" – "Фаренсе" – 3:2

Голы: Актюркоглу, 7, 54, Павлидис, 23 – Рибейру, 43, Рони Лопеш, 63