Лучший форвард Спортинга может оказаться в Саудовской Аравии

Форвард "Спортинга" Виктор Дьёкереш привлек внимание саудовского клуба "Аль-Кадисия".

По информации Foot Mercato, саудовцы планируют попытаться подписать 26-летнего шведского нападающего летом.

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но источник утверждает, что "Спортинг" может согласиться на трансфер за 65-75 миллионов евро.

Дьёкереш в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.