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Лучший форвард Спортинга может оказаться в Саудовской Аравии

Португалия

Об этом пишет Foot Mercato

Лучший форвард Спортинга может оказаться в Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Спортинга" Виктор Дьёкереш привлек внимание саудовского клуба "Аль-Кадисия".

По информации Foot Mercato, саудовцы планируют попытаться подписать 26-летнего шведского нападающего летом.

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но источник утверждает, что "Спортинг" может согласиться на трансфер за 65-75 миллионов евро.

Дьёкереш в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.

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Спортинг (Лиссабон) Виктор Дьёкереш
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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