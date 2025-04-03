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Лучший форвард Спортинга может оказаться в Саудовской Аравии
Об этом пишет Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Спортинга" Виктор Дьёкереш привлек внимание саудовского клуба "Аль-Кадисия".
По информации Foot Mercato, саудовцы планируют попытаться подписать 26-летнего шведского нападающего летом.
В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, но источник утверждает, что "Спортинг" может согласиться на трансфер за 65-75 миллионов евро.
Дьёкереш в текущем сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 42 гола и отдал 11 результативных передач.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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