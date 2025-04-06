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Порту – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча португальской Примейры

Португалия

Анатолий Трубин ожидает непростое испытание

Порту – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча португальской Примейры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер Анатолий Трубин вместе с "Бенфикой" едут в гости в один из грандов португальского футбола. Борьба за чемпионство со "Спортингом" у них продолжается. Однако "Порту" попытается вмешаться в эту гонку и отобрать очки у ласибонцев.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Лига Португалии. 28-й тур.

6 апреля. 22:30. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Порту" — "Бенфика"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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