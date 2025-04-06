Порту – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча португальской Примейры

Украинский голкипер Анатолий Трубин вместе с "Бенфикой" едут в гости в один из грандов португальского футбола. Борьба за чемпионство со "Спортингом" у них продолжается. Однако "Порту" попытается вмешаться в эту гонку и отобрать очки у ласибонцев.

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Лига Португалии. 28-й тур.

6 апреля. 22:30. Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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