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Матч грандов в Португалии. Порту против Бенфики. Вышел ли Трубин с первых минут

Португалия

Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени

Матч грандов в Португалии. Порту против Бенфики. Вышел ли Трубин с первых минут

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Порту" сыграет против "Бенфики" в 28-м туре Чемпионате Португалии.

Анатолий Трубин вышел в старте.

Украинский вратарь сыграл в Чемпионате Португалии 25 матчей, в которых пропустил 22 гола. Ещё 11 поединков вратарь отстоял "на ноль".

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До матча "Порту" занимает третье место с 56-ю баллами, "Бенфика" - вторая с 65-ю очками.

Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени.

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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Владислав Прийменко
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