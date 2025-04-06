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Матч грандов в Португалии. Порту против Бенфики. Вышел ли Трубин с первых минут
Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Порту" сыграет против "Бенфики" в 28-м туре Чемпионате Португалии.
Анатолий Трубин вышел в старте.
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#FCPSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/unHfXqmpQx— SL Benfica (@SLBenfica) April 6, 2025
Украинский вратарь сыграл в Чемпионате Португалии 25 матчей, в которых пропустил 22 гола. Ещё 11 поединков вратарь отстоял "на ноль".
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До матча "Порту" занимает третье место с 56-ю баллами, "Бенфика" - вторая с 65-ю очками.
Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени.
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Источник:SL Benfica
Опубликовал: Владислав Прийменко
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