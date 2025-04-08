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Не смогли догнать Бенфику. Спортинг - Брага 1:1. Видео голов и обзор матча

Португалия
Обновлено

Возможно, роковая осечка "львов"

Не смогли догнать Бенфику. Спортинг - Брага 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" упустил победу в поединке 28-го тура чемпионата Португалии с "Брагой".

На 15-й минуте Виктор Дьокереш вывел "львов" вперед, но на 87-й минуте их соперник сумел восстановить паритет.

Благодаря этому результату "Бенфика" стала единоличным лидером турнирной таблицы, оторвавшись от "Спортинга" на два очка.

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Примейра. 28-й тур. 7 апреля

"Спортинг" – "Брага" - 1:1

Голы: Дьокереш, 15, - Патрао, 87

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