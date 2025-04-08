Португалия
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Не смогли догнать Бенфику. Спортинг - Брага 1:1. Видео голов и обзор матча
Возможно, роковая осечка "львов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" упустил победу в поединке 28-го тура чемпионата Португалии с "Брагой".
На 15-й минуте Виктор Дьокереш вывел "львов" вперед, но на 87-й минуте их соперник сумел восстановить паритет.
Благодаря этому результату "Бенфика" стала единоличным лидером турнирной таблицы, оторвавшись от "Спортинга" на два очка.
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Примейра. 28-й тур. 7 апреля
"Спортинг" – "Брага" - 1:1
Голы: Дьокереш, 15, - Патрао, 87
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