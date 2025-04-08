Всё началось из-за беспорядков. Пять фанатов Бенфики задержали перед матчем с Порту

Пять болельщиков "Бенфики" задержали перед матчем с "Порту", информирует издание Ojogo.

Национальная жандармерия Португалии задержала пять болельщиков "Бенфики", возрастом 19 – 30 лет, за хранение запрещенных видов оружия. Это случилось во время пути на "Драгау".

По данным службы безопасности, поступило сообщения о беспорядках в спортивной ассоциации, связанных с запуском петард. Сотрудники жандармерии выехали на место происшествия.

Правоохранители провели личные обыски участников и арестовали пять человек. У них нашли запрещённые предметы.

"Обнаружены и изъяты пять предметов, которые предназначались для использования в качестве оружия агрессии, а именно рукоятки кирок и кии для снукера, нож, 22 взрывчатых/пиротехнических изделия, включая петарды и бомбы, а также три маски для рта", — сообщили в жандармерии.

Сообщается, что задержанные были сторонниками фан-клуба, однако источник в полиции заявил, что они входят в организованную группу болельщиков "Бенфики" No Name Boy.

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Напомним, что "Бенфика" обыграла "Порту" со счётом 4:1. Клуб Анатолия Трубина лидирует в турнирной таблице с 68-ю очками.