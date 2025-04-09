Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тирсенсе – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии
Матч начнётся в 22:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В двух шагах до финала. Кубок Португалии приближается к решающей стадии.
Представитель четвёртой лиги Португалии противостоит грозной "Бенфике". Фаворитом в этом матче считается клуб Анатолия Трубина. Но, матч у "Тирсенсе" дома и почему бы не замахнуться на интригу?
В любом случае это будет интересно. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция - на Sport 3.
Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч
9 апреля 2025. Барселуш. "Эштадиу Сидаде"
Главный судья: Давид Силва (Португалия)
Трансляция: Sport 3
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Сырский назвал количество людей, которое ВСУ нужно мобилизовать ежемесячно
- "Нам повезло". Беллингем прокомментировал разгром Реала в Лиге чемпионов
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики над Порту
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty