Тирсенсе – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

В двух шагах до финала. Кубок Португалии приближается к решающей стадии.

Представитель четвёртой лиги Португалии противостоит грозной "Бенфике". Фаворитом в этом матче считается клуб Анатолия Трубина. Но, матч у "Тирсенсе" дома и почему бы не замахнуться на интригу?

В любом случае это будет интересно. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по киевскому времени.

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Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч

9 апреля 2025. Барселуш. "Эштадиу Сидаде"

Главный судья: Давид Силва (Португалия)

Трансляция: Sport 3

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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.