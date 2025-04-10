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Трубин наблюдал за матчем в качестве зрителя. Бенфика одной ногой в финале кубка Португалии
Будет ещё один матч
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матча полуфинала кубка Португалии "Бенфика" сыграла с "Тирсенсе".
Все вопросы клуб Анатолия Трубина снял ещё в первом тайме. "Орлы" нанесли 7 ударов, из них 4 – по воротам. Автогол и гол Жоао Регу с разницей в 10 минут обеспечили преимущество.
Во втором тайме ударов от команд не было. До 68-й минуты. Престианни вышел на поле на 66-й минуте и спустя 2 минуты отметился голом. Далее "Бенфика" забила ещё четвёртый гол.
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Ближе к концу матча команда Анатолия Трубина забила ещё один гол и сделала счёт 5:0.
Ответный матч, который становится формальностью, команды проведут 23 апреля.
Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч
Тирсенсе – Бенфика 0:5
Голы: Жоау (16, а.г), Рего (26), Престианни (67), Кабрал (72), Шельдеруп (84)
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