В первом матча полуфинала кубка Португалии "Бенфика" сыграла с "Тирсенсе".

Все вопросы клуб Анатолия Трубина снял ещё в первом тайме. "Орлы" нанесли 7 ударов, из них 4 – по воротам. Автогол и гол Жоао Регу с разницей в 10 минут обеспечили преимущество.

Во втором тайме ударов от команд не было. До 68-й минуты. Престианни вышел на поле на 66-й минуте и спустя 2 минуты отметился голом. Далее "Бенфика" забила ещё четвёртый гол.

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Ближе к концу матча команда Анатолия Трубина забила ещё один гол и сделала счёт 5:0.

Ответный матч, который становится формальностью, команды проведут 23 апреля.

Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч

Тирсенсе – Бенфика 0:5

Голы: Жоау (16, а.г), Рего (26), Престианни (67), Кабрал (72), Шельдеруп (84)