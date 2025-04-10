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Сухарь без Трубина. Тирсенсе - Бенфика 0:5. Видео голов и обзор матча

Португалия

Показали преимущество в классе

Сухарь без Трубина. Тирсенсе - Бенфика 0:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" разгромила представителя четвертого дивизиона Португалии "Тиренсе" в первом поединке 1/2 финала национального кубка.

Все пять голов в составе "орлов" забивали разные игроки.

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин всю игру провел на скамейке запасных.

Ответный матч команды проведут 23 апреля в Лиссабоне.

Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч

"Тирсенсе" – "Бенфика" 0:5

Голы: Жоау (16, а.г), Рего (26), Престианни (67), Кабрал (72), Шельдеруп (84)

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