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Сухарь без Трубина. Тирсенсе - Бенфика 0:5. Видео голов и обзор матча
Показали преимущество в классе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" разгромила представителя четвертого дивизиона Португалии "Тиренсе" в первом поединке 1/2 финала национального кубка.
Все пять голов в составе "орлов" забивали разные игроки.
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин всю игру провел на скамейке запасных.
Ответный матч команды проведут 23 апреля в Лиссабоне.
Кубок Португалии. 1/2 финала. Первый матч
"Тирсенсе" – "Бенфика" 0:5
Голы: Жоау (16, а.г), Рего (26), Престианни (67), Кабрал (72), Шельдеруп (84)
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