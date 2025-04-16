  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика хочет взять в аренду своего бывшего игрока, которого продала за 127 млн евро
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика хочет взять в аренду своего бывшего игрока, которого продала за 127 млн евро

Португалия

Жоау Феликс снова может сменить клуб

Бенфика хочет взять в аренду своего бывшего игрока, которого продала за 127 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" заинтересован в подписании нападающего "Челси" Жоау Феликса. Об этом сообщает издание Record.

По информации источника, "орлы" рассматривают вариант с арендой 25-летнего португальского форварда до начала клубного чемпионата мира, который состоится летом.

Ранее сообщалось, что Феликс не входит в планы лондонского "Челси" и может снова сменить клуб. Кроме "Бенфики", интерес к игроку проявляют турецкий "Галатасарай" и два клуба из Саудовской Аравии.

Напомним, что в феврале этого года Жоау перешел на правах аренды в "Милан". Соглашение с "россонери" рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.

Читайте такжеСамые дорогие трансферы Бенфики. Какое место в этом списке может занять Анатолий Трубин уже летом 2025
По теме
yellow-arrow
Шестикратный чемпион АПЛ в составе Манчестер Сити летом может покинуть клуб
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед может подписать на позицию вратаря соотечественника Рубена Аморима
yellow-arrow
Пропущенный гол Трубина на 90+5 минуте. Бенфика - Арока 2:2. Видеообзор матча
Бенфика (Лиссабон) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Record
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости