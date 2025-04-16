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Бенфика хочет взять в аренду своего бывшего игрока, которого продала за 127 млн евро
Жоау Феликс снова может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" заинтересован в подписании нападающего "Челси" Жоау Феликса. Об этом сообщает издание Record.
По информации источника, "орлы" рассматривают вариант с арендой 25-летнего португальского форварда до начала клубного чемпионата мира, который состоится летом.
Ранее сообщалось, что Феликс не входит в планы лондонского "Челси" и может снова сменить клуб. Кроме "Бенфики", интерес к игроку проявляют турецкий "Галатасарай" и два клуба из Саудовской Аравии.
Напомним, что в феврале этого года Жоау перешел на правах аренды в "Милан". Соглашение с "россонери" рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.
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