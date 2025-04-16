Бенфика хочет взять в аренду своего бывшего игрока, которого продала за 127 млн евро

"Бенфика" заинтересован в подписании нападающего "Челси" Жоау Феликса. Об этом сообщает издание Record.

По информации источника, "орлы" рассматривают вариант с арендой 25-летнего португальского форварда до начала клубного чемпионата мира, который состоится летом.

Ранее сообщалось, что Феликс не входит в планы лондонского "Челси" и может снова сменить клуб. Кроме "Бенфики", интерес к игроку проявляют турецкий "Галатасарай" и два клуба из Саудовской Аравии.

Напомним, что в феврале этого года Жоау перешел на правах аренды в "Милан". Соглашение с "россонери" рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.