Португалия
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Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне
46 голов в 46 матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера лиссабонский "Спортинг" обыграл "Морейренсе" со счетом 3:1, в этом матче шведский нападающий Виктор Дьёкереш забил два гола.
Эти голы для Дьёкереша стали 33-м и 34-м в чемпионате Португалии и 45-м и 46-м - во всех официальных турнирах в 46 матчах.
Добавим, что во всех официальных турнирах швед отметился 11 голевыми передачами.
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