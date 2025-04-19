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Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне

Португалия
Обновлено

46 голов в 46 матчах

Не останавливающийся швед. Названо количество голов забитым им в текущем сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера лиссабонский "Спортинг" обыграл "Морейренсе" со счетом 3:1, в этом матче шведский нападающий Виктор Дьёкереш забил два гола.

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Эти голы для Дьёкереша стали 33-м и 34-м в чемпионате Португалии и 45-м и 46-м - во всех официальных турнирах в 46 матчах.

Добавим, что во всех официальных турнирах швед отметился 11 голевыми передачами.

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Спортинг (Лиссабон) Виктор Дьёкереш
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