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Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Португалия
Обновлено

Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени

Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Играют второе и пятое место Чемпионата Португалии. "Бенфика" в прошлом туре потеряла очки, но всё ещё претендует на лидерство.

"Гимарайнш" старается зацепиться за зону Лиги Конференций, но там большая конкуренция – претендуют ещё как минимум 2 команды.

Матч ожидается интригующим. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

Чемпионат Португалии. 30-й тур.

19 апреля 2025. Гимарайш. "Афонсу Энрикеш"

Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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Трансляция матча Гимарайнш - Бенфика
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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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