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Гимарайнш – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Играют второе и пятое место Чемпионата Португалии. "Бенфика" в прошлом туре потеряла очки, но всё ещё претендует на лидерство.
"Гимарайнш" старается зацепиться за зону Лиги Конференций, но там большая конкуренция – претендуют ещё как минимум 2 команды.
Матч ожидается интригующим. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4
Чемпионат Португалии. 30-й тур.
19 апреля 2025. Гимарайш. "Афонсу Энрикеш"
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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