Порту начал дисциплинарное производство против четырех игроков

"Порту" принял решение начать дисциплинарное производство в отношении четырех игроков основного состава команды после того, как они были замечены на ночной вечеринке, которая продолжалась до утра понедельника.

По информации издания A BOLA, среди игроков, которые нарушили клубный режим, фигурируют Отавио, Тьягу Джало и Виллиам Гомес. Имя четвертого игрока пока не разглашается.

Хотя на вечеринке присутствовали и другие члены команды, дисциплинарное наказание грозит только четырем игрокам, которые, по информации, не придерживались установленного комендантского часа.