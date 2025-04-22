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Нападающий Ливерпуля может лишить одного из лидеров португальского чемпионата 5 млн евро

Португалия
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Нападающий Ливерпуля может лишить одного из лидеров португальского чемпионата 5 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" может лишить одного из лидеров португальского чемпионата 5 млн евро.

"Бенфика" рискует не получить дополнительные деньги за нападающего Дарвина Нуньеса.

При трансфере клубы обсуждали условия бонусов. Одно из таких – выход нападающего в стартовом составе на 25 матчей "Ливерпуля". Сейчас у нападающего 24 матча.

Если тренер Арне Слот захочет выпустить Нуньеса в старте – "Бенфика" получит ещё 5 млн евро. Сумма трансфера в таком случае составит 80 млн евро.

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"Ливерпулю" осталось сыграть 5 матчей АПЛ.

В данный момент Нуньес сыграл в 42-х матчах "Ливерпуля", в которых отметился 7-ю голами и 7-ю голевыми передачами.

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Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Abola
Опубликовал: Владислав Прийменко
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