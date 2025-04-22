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Порту может досрочно вернуть арендованного защитника в Ювентус

Португалия

Рассматривают такое решение

Порту может досрочно вернуть арендованного защитника в Ювентус

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальское издание A Bola сообщает, что "Порту" рассматривает возможность досрочного прекращения аренды Тьягу Джало и его возвращения в "Ювентус" еще до завершения сезона. Все из-за дисциплинарных причин.

По информации источника, 24-летний защитник был среди четырех игроков, которые в воскресенье нарушили внутренние правила клуба, отправившись на вечеринку. Для Джало это уже не первый инцидент – ранее, в начале года, он получил критику за поездку в Мадрид на Новый год, после которой должен был быть на утренней тренировке в "Порту" в 10:30. Тогда ситуацию уладили внутри клуба, но теперь терпение, похоже, иссякло.

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Добавим, что в текущем сезоне Джало провел 17 матчей за "Порту" и забил два гола. Он присоединился к "Ювентусу" из "Лилля" в январе 2024 года за 5 миллионов евро, однако в составе туринцев сыграл лишь один матч. Его контракт с "Ювентусом" действует до 2026 года.

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Источник:
A Bola
Опубликовал: Алексей Полищук
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