Определился потенциальный соперник команды Трубина в финале кубка Португалии

"Спортинг" стал первым финалистом Кубка Португалии. В ответном матче 1/2 финала турнира лиссабонский клуб обыграл "Риу Аве" со счетом 2:1. Общий счет противостояния - 4:1.

Забивали в выездной игре в составе "львов" Гонсалу Инасиу и Виктор Дьокереш.

Титул "Спортинг" разыграет с победителем другой полуфинальной пары "Бенфика"/"Тиренсе". Напомним, что первая встреча завершилась разгромной победой команды украинского голкипера Анатолия Трубина - 4:0.

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Кубок Португалии. Полуфинал (ответный матч)

"Риу Аве" – "Спортинг" 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Андре Луис, 66 – Инасиу, 11, Дьокереш, 51