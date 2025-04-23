Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился потенциальный соперник команды Трубина в финале кубка Португалии
Ожидается столичное дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" стал первым финалистом Кубка Португалии. В ответном матче 1/2 финала турнира лиссабонский клуб обыграл "Риу Аве" со счетом 2:1. Общий счет противостояния - 4:1.
Забивали в выездной игре в составе "львов" Гонсалу Инасиу и Виктор Дьокереш.
Титул "Спортинг" разыграет с победителем другой полуфинальной пары "Бенфика"/"Тиренсе". Напомним, что первая встреча завершилась разгромной победой команды украинского голкипера Анатолия Трубина - 4:0.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Кубок Португалии. Полуфинал (ответный матч)
"Риу Аве" – "Спортинг" 1:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Андре Луис, 66 – Инасиу, 11, Дьокереш, 51
Популярное сейчас
- "На тренировочном процессе недорабатывает": Максимов – о таланте, который получает мало игрового времени
- Источник: Григорий Суркис просил президента УЕФА заменить Днепр-1 в еврокубках на другой украинский клуб УПЛ
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Бенфика выдержала давление Гимараинша – Трубину не забили. Оценки украинца за матч
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч