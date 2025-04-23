  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Определился потенциальный соперник команды Трубина в финале кубка Португалии

В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился потенциальный соперник команды Трубина в финале кубка Португалии

Португалия
Обновлено

Ожидается столичное дерби

Определился потенциальный соперник команды Трубина в финале кубка Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Спортинг" стал первым финалистом Кубка Португалии. В ответном матче 1/2 финала турнира лиссабонский клуб обыграл "Риу Аве" со счетом 2:1. Общий счет противостояния - 4:1.

Забивали в выездной игре в составе "львов" Гонсалу Инасиу и Виктор Дьокереш.

Титул "Спортинг" разыграет с победителем другой полуфинальной пары "Бенфика"/"Тиренсе". Напомним, что первая встреча завершилась разгромной победой команды украинского голкипера Анатолия Трубина - 4:0.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Кубок Португалии. Полуфинал (ответный матч)

"Риу Аве" – "Спортинг" 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Андре Луис, 66 – Инасиу, 11, Дьокереш, 51

По теме
yellow-arrow
Это не Манчестер Юнайтед. Звездный форвард Спортинга начал переговоры с английским топ-клубом
yellow-arrow
Челси возобновил интерес к голкиперу, которого хочет подписать Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Порту может досрочно вернуть арендованного защитника в Ювентус
Спортинг (Лиссабон) Кубок Португалии Риу Аве (Вила-ду-Конди)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости