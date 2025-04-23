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Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России
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Соединенные Штаты ожидают, что Украина и Россия откажутся от части территорий для достижения перемирия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа (относительно мирного плана США - прим.). Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам.
Чтобы прекратить убийства, нужны будут определенные территориальные обмены. Обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины.
Нынешние линии, или что-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, будете проводить новые линии в конфликте", - цитирует его Bloomberg.
Напомним,
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