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Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России

Португалия
Обновлено
Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты ожидают, что Украина и Россия откажутся от части территорий для достижения перемирия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа (относительно мирного плана США - прим.). Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам.

Чтобы прекратить убийства, нужны будут определенные территориальные обмены. Обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины.

Нынешние линии, или что-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, будете проводить новые линии в конфликте", - цитирует его Bloomberg.

Напомним, сегодня в Лондоне была отложена встреча глав МИД Украины, Великобритании, США, Франции и Германии. Переговоры состоятся на более низком уровне.

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Украина США война с россией переговоры
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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 13:36
Переговоры это всегда компромисс с обеих сторона. По другому может быть только капитуляция. Думаю ядерная Россия капитулирует. А как думаете вы?
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
23.04.2025 в 13:36
Переговоры это всегда компромисс с обеих сторона. По другому может быть только капитуляция. Думаю ядерная Россия капитулирует. А как думаете вы?
Ответить
0
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