Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России

Соединенные Штаты ожидают, что Украина и Россия откажутся от части территорий для достижения перемирия. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа (относительно мирного плана США - прим.). Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам.

Чтобы прекратить убийства, нужны будут определенные территориальные обмены. Обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины.

Нынешние линии, или что-то близко к ним, это то, где вы в конечном итоге, я думаю, будете проводить новые линии в конфликте", - цитирует его Bloomberg.