Португалия
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Моуринью может возглавить сборную Португалии перед ЧМ-2026
Об этом сообщает beIN Sport
Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью, главный тренер "Фенербахче", может возглавить сборную Португалии накануне Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает beIN Sport.
По информации источника, ФФП даже рассматривает вариант выплаты отступных турецкому "Фенербахче" за расторжение контракта, в зависимости от выступления команды в полуфинале Лиги наций УЕФА.
А сам Жозе Моуринью на протяжении своей карьеры неоднократно заявлял о своем желании однажды возглавить национальную сборную Португалии.
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Источник:bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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