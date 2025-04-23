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Бенфика - Тирсенсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Португалия

Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени

Бенфика - Тирсенсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" уверенно обыграла "Тирсенсе" в первом матче Кубка Португалии.

Ответный поединок становится формальностью. Но не для гостей. Сыграть на стадионе "орлов" удаётся не всегда. Поэтому, интрига присутствует.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Sport 3

Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч

23 апреля 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Бруно Кошта (Португалия)

Трансляция: Sport 3

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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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