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Бенфика - Тирсенсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии
Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" уверенно обыграла "Тирсенсе" в первом матче Кубка Португалии.
Ответный поединок становится формальностью. Но не для гостей. Сыграть на стадионе "орлов" удаётся не всегда. Поэтому, интрига присутствует.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Sport 3
Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч
23 апреля 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
Главный судья: Бруно Кошта (Португалия)
Трансляция: Sport 3
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Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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