Бенфика - Тирсенсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии

"Бенфика" уверенно обыграла "Тирсенсе" в первом матче Кубка Португалии.

Ответный поединок становится формальностью. Но не для гостей. Сыграть на стадионе "орлов" удаётся не всегда. Поэтому, интрига присутствует.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

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Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч

23 апреля 2025. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Главный судья: Бруно Кошта (Португалия)

Трансляция: Sport 3

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