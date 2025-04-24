Кубок Португалии. Бенфика – Тирсенсе 4:0. Клуб Трубина заслуженно в финале

"Бенфика" принимала "Тирсенсе" в ответном матче Кубка Португалии. В первом матче 9 апреля, "орлы" разгромили клуб на выезде со счётом 0:5.

Украинского голкипера Анатолия Трубина в заявке на матч не было.

В первом тайме команды нанесли удары по воротам, но забить удалось лишь хозяевам и то. В компенсированное время. Отметился Силва. Команды ушли на перерыв.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во второй половине матча тренеры усилили игру заменами, но помогло это только хозяевам. 4 удара в створ ворот – 3 гола. Все были забиты после 70-й минуты.

"Бенфика" с разгромным счётом 9:0 по итогу двух матчей вышла в финал, в котором встретится со "Спортингом".

Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч

Бенфика – Тирсенсе 4:0

Голы: Силва (45+3), Байрами (74), Белотти (79), Баррейро (90+1)