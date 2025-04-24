  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Кубок Португалии. Бенфика – Тирсенсе 4:0. Клуб Трубина заслуженно в финале

В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Португалии. Бенфика – Тирсенсе 4:0. Клуб Трубина заслуженно в финале

Португалия
Обновлено

Не дали никакого шанса

Кубок Португалии. Бенфика – Тирсенсе 4:0. Клуб Трубина заслуженно в финале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" принимала "Тирсенсе" в ответном матче Кубка Португалии. В первом матче 9 апреля, "орлы" разгромили клуб на выезде со счётом 0:5.

Украинского голкипера Анатолия Трубина в заявке на матч не было.

В первом тайме команды нанесли удары по воротам, но забить удалось лишь хозяевам и то. В компенсированное время. Отметился Силва. Команды ушли на перерыв.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во второй половине матча тренеры усилили игру заменами, но помогло это только хозяевам. 4 удара в створ ворот – 3 гола. Все были забиты после 70-й минуты.

"Бенфика" с разгромным счётом 9:0 по итогу двух матчей вышла в финал, в котором встретится со "Спортингом".

Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч

Бенфика – Тирсенсе 4:0

Голы: Силва (45+3), Байрами (74), Белотти (79), Баррейро (90+1)

По теме
yellow-arrow
Бенфика - Тирсенсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Португалии
yellow-arrow
Моуринью может возглавить сборную Португалии перед ЧМ-2026
yellow-arrow
Манчестер Сити нашел долгосрочную замену Эдерсону в чемпионате Португалии
Бенфика (Лиссабон) Тирсенсе (Барселуш)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости