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Кубок Португалии. Бенфика – Тирсенсе 4:0. Клуб Трубина заслуженно в финале
Не дали никакого шанса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" принимала "Тирсенсе" в ответном матче Кубка Португалии. В первом матче 9 апреля, "орлы" разгромили клуб на выезде со счётом 0:5.
Украинского голкипера Анатолия Трубина в заявке на матч не было.
В первом тайме команды нанесли удары по воротам, но забить удалось лишь хозяевам и то. В компенсированное время. Отметился Силва. Команды ушли на перерыв.
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Во второй половине матча тренеры усилили игру заменами, но помогло это только хозяевам. 4 удара в створ ворот – 3 гола. Все были забиты после 70-й минуты.
"Бенфика" с разгромным счётом 9:0 по итогу двух матчей вышла в финал, в котором встретится со "Спортингом".
Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч
Бенфика – Тирсенсе 4:0
Голы: Силва (45+3), Байрами (74), Белотти (79), Баррейро (90+1)
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