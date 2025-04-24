Разобрались и без Трубина. Бенфика – Тирсенсе 4:0. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" разгромила "Тирсенсе" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии.

Свой первый гол "орлы" забили в компенсированное время первого тайма, а уже во второй половине встречи распечатали ворота соперника трижды.

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин не вошел в заявку на этот поединок.

В финале турнира подопечные Бруно Лаже сыграют со "Спортингом".

Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч

"Бенфика" – "Тирсенсе" 4:0 (первая игра - 5:0)

Голы: Силва (45+3), Байрами (74), Белотти (79), Баррейро (90+1)